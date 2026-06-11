Cris Morena celebró el éxito de Lali en River con un emotivo mensaje

El histórico vínculo entre Cris Morena y Lali Espósito volvió a quedar reflejado públicamente luego de los dos multitudinarios recitales que la cantante realizó en el Estadio River Plate. En medio de la repercusión por los shows agotados, la productora decidió dedicarle unas sentidas palabras a través de las redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, Cris compartió una publicación para celebrar el presente profesional de la artista, que acaba de concretar uno de los mayores desafíos de su carrera ante miles de espectadores en el Monumental.

La publicación rápidamente despertó la emoción de los seguidores de ambas, ya que puso nuevamente en primer plano la relación que construyeron a lo largo de más de veinte años. Fue bajo el ala de Cris Morena que Lali comenzó su camino artístico siendo apenas una niña, participando en algunas de las ficciones más exitosas de la televisión argentina.

Para acompañar su mensaje, la creadora eligió dos fotografías muy significativas: una actual y otra de la infancia de la cantante, en las que aparecen abrazadas y reflejan el paso del tiempo y el cariño que mantienen.

“Me emociona mucho ver todo lo que hiciste con tu camino del artista. Hoy el mundo necesita artistas como vos que se la jueguen con su corazón rojo en la mano”, escribió Cris al comienzo de su dedicatoria.

Luego hizo referencia al impacto de las presentaciones que la intérprete viene realizando en distintos escenarios del país: “Y aquí estás, llenando estadios increíbles iluminando miles de vidas”, expresó también la productora por los shows de la cantante en River, además de los que ya dio en Vélez.

A lo largo del mensaje, Cris continuó destacando distintas cualidades personales y profesionales de quien fue una de las protagonistas más recordadas de sus producciones televisivas.



“Sos fuego, inspiración, trabajo, juego, sueños, luz, faro, única, irrepetible y maravillosa”, agregó.

La publicación concluyó con una frase breve pero cargada de afecto, que rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios por parte de los fanáticos: “Qué orgullo inmenso. Te quiero, Lali”.

Las palabras de Cris Morena se sumaron así a las numerosas felicitaciones que recibió la cantante tras un fin de semana consagratorio, marcado por dos noches a estadio lleno y una nueva demostración de su convocatoria.

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