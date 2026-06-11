En la previa del Mundial 2026, Marcelo Benedetto se sacó una foto con Shakira



La expectativa por el comienzo del Mundial 2026 se vive a flor de piel y, en la previa de la ceremonia inaugural, Marcelo Benedetto fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mientras la transmisión de DSports estaba saliendo al aire y uno de los enviados por el canal se encontraba desde el estadio Azteca, donde compartía información sobre los preparativos finales para el espectáculo de apertura que dará inicio a una nueva Copa del Mundo. Benedetto salió ante las cámaras intentando conseguir el saludo de la artista.

Mientras recorría el campo de juego y describía los movimientos de la organización, Benedetto advirtió la presencia de Shakira, quien acababa de finalizar parte de los ensayos de su presentación y caminaba por el césped acompañada por integrantes de su equipo.



El momento que explotó en redes

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió instantes después de que revelaran que Shakira dará un show de aproximadamente 15 minutos en el comienzo del torneo. En ese momento, Benedetto decidió acercarse a la cantante para pedirle una fotografía en pleno vivo.

La situación tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión, ya que el periodista interrumpió para cumplir un deseo personal y guardar un recuerdo junto a una de las figuras más importantes de la música latina.

Marcelo Benedetto se sacó una foto con Shakira y se volvió viral

Marcelo Benedetto se sacó una foto con Shakira y se volvió viral

Shakira accedió con una sonrisa y posó junto al periodista, generando una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue celebrada por muchos usuarios por la espontaneidad del momento.

Como suele ocurrir con este tipo de escenas, las plataformas digitales se llenaron de comentarios, memes y reacciones. Algunos destacaron la frescura de Benedetto al animarse a pedir la foto en vivo, mientras que otros se identificaron con la emoción del periodista al encontrarse cara a cara con una estrella internacional.

En medio de la cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026, el inesperado cruce entre Marcelo Benedetto y Shakira terminó convirtiéndose en uno de los momentos más simpáticos y virales de la previa de la gran fiesta del fútbol.

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