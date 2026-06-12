La hija mayor de Abel Pintos contó por qué decidió radicarse fuera del país a los 18 años

Aunque Abel Pintos suele resguardar su intimidad y la de su familia, en esta oportunidad fue su hija Guillermina quien decidió abrir una ventana a su presente personal. Desde Australia, donde reside actualmente, la joven compartió con sus seguidores detalles de la experiencia que está viviendo lejos de la Argentina.

A sus 18 años, tomó la decisión de viajar al exterior para continuar su formación y mejorar su dominio del inglés. Instalándose en Sidney, comenzó una nueva etapa marcada por el estudio, la adaptación a otra cultura y los desafíos propios de vivir a miles de kilómetros de su hogar.

A través de sus historias de Instagram, respondió preguntas de los usuarios y contó cómo transcurren sus días. Entre los comentarios que realizó, reconoció con humor que una de las actividades que más le cuesta sostener es la cocina, al admitir estar "cansada de cocinar".

Al explicar qué la llevó a mudarse a Australia, detalló: “Buenas noches para mí. Estoy estudiando inglés en el campus internacional de EF Sydney”.



Asimismo, reveló que no es la primera vez que participa de un programa educativo de estas características. De hecho, recordó una experiencia anterior en Estados Unidos y explicó por qué volvió a elegir esta modalidad de estudio: “Viajé por segunda vez, ya fui estudiante en EF Santa Bárbara y elegí EF Sydney como mi segundo destino”.



La hija de Abel Pintos y Mora Calabrese también respondió consultas sobre su adaptación y aseguró que atraviesa un gran momento personal. "Súper bien, gracias! Estoy muy contenta y agradecida de haber podido viajar. Un poco aburrida de cocinar igual, no voy a mentir", comentó.

Así, la joven mostró cómo es su presente en Australia, donde combina estudio, independencia y nuevas experiencias en una etapa clave de su vida.

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