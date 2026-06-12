Marcos Giles mostró una conversación con Ángela Torres y empezaron las conjeturas

Lo que comenzó como una transmisión habitual de Marcos Giles terminó generando una inesperada polémica en las redes sociales. El streamer protagonizó un incómodo momento cuando, sin querer, dejó expuesta una conversación privada que mantenía con su pareja, la cantante Ángela Torres, mientras compartía la pantalla de su computadora con sus seguidores.

La situación ocurrió durante uno de sus vivos, cuando abrió accidentalmente WhatsApp Web y quedaron visibles durante algunos segundos distintos mensajes intercambiados con la artista. Aunque el episodio fue breve, alcanzó para que varios usuarios capturaran imágenes y difundieran el contenido en distintas plataformas.

Al notar lo que había sucedido, Giles reaccionó de inmediato con un contundente “¡No!” e intentó cerrar la ventana. En medio de su explicación sobre el error, lanzó una frase que rápidamente se viralizó entre los usuarios: “Estoy perfecto, estoy limpio amigo”.



Las capturas revelaron parte de una conversación en la que Ángela Torres expresaba su malestar por la poca cantidad de tiempo compartido con su novio durante las últimas semanas. En uno de los mensajes podía leerse: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”.

La cantante también profundizaba su postura en otro fragmento del intercambio: “Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”.

Tras la difusión del material, numerosos usuarios cuestionaron la actitud del streamer y especialmente la respuesta que le habría dado a su pareja. Según trascendió, Giles contestó varias horas después mediante un audio en el que expresó: “No lo siento tan así como vos decís, pero bueno, ya está”.

A pesar de la repercusión que tuvo el episodio, todo indica que la relación atraviesa un buen presente. Horas después de la viralización del chat, ambos volvieron a mostrarse juntos en redes sociales.

Fue Ángela Torres quien compartió una fotografía frente al espejo de su casa junto a Marcos Giles. La imagen estuvo acompañada por una cariñosa dedicatoria: “Mi amor te amo mucho”. Más tarde, el streamer replicó la publicación en su cuenta y respondió con un corazón celeste junto al mensaje: “Mi ángel”.

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