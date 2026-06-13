Wos le rindió homenaje al Indio Solari en su show de Villa Ballester

La noche de este viernes en Villa Ballester se transformó en un escenario de profunda emoción y comunión musical. En medio del dolor que atraviesa la cultura nacional tras la reciente pérdida de Indio Solari, Wos conmovió a las miles de personas presentes en su concierto al rendirle un sentido y respetuoso tributo a la leyenda del rock argentino.

El joven referente de la música urbana, que siempre ha manifestado su profunda admiración por la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, detuvo el pulso de su enérgico show para regalarle a la gente el momento más estallado y sensible de la velada.

El pico de emoción llegó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "Quemarás", la histórica canción que Wos y el Indio Solari compusieron y grabaron juntos para el álbum Descartable.

La puesta en escena multiplicó el impacto del tema. Mientras Valentín Oliva interpretaba sus estrofas en vivo, en la pantalla gigante del escenario se proyectó un video de Indio Solari cantando sus partes correspondientes, haciendo sentir su imponente presencia en el lugar.

Una vez que terminaron de sonar los últimos acordes de la canción, la música cesó y la pantalla se tiñó con una conmovedora imagen estática que rezaba una frase que resumió el sentir de todo el estadio: "Gracias Indio. Eterno".

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