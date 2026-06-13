Oriana Sabatini reveló por qué no comparte reuniones con las mujeres de la Selección

A lo largo de los años, mucho se habló sobre los vínculos que se generan entre las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina. En medio del Mundial 2026, Oriana Sabatini se refirió a ese tema y explicó cómo es su relación con las familias que acompañan al plantel nacional.

Durante una entrevista con Puro Show, la cantante se mostró sincera al hablar de las reuniones que suelen organizar las esposas y novias de los jugadores y reveló por qué, pese a llevarse bien con todas, suele optar por mantenerse al margen de esos encuentros.

Al referirse al contacto que mantiene con las demás parejas de los integrantes de la Scaloneta, Oriana dejó en claro que existe una buena relación y que nunca tuvo inconvenientes con ninguna de ellas. “Es bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores, y no son siempre las mismas mujeres y familias que viajan, no me ofendería en lo absoluto”, expresó.

La conversación avanzó luego hacia los rumores que suelen circular sobre posibles diferencias dentro del grupo. Frente a esa posibilidad, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue terminante y aseguró que jamás percibió situaciones de ese tipo.

Según explicó, si bien suele rechazar invitaciones para participar de actividades grupales, la decisión tiene que ver exclusivamente con su forma de ser y no con problemas personales con las demás mujeres.

“No, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, reconoció.

De esta manera, Sabatini desmintió cualquier especulación sobre internas entre las familias de los futbolistas argentinos y remarcó que su preferencia pasa por disfrutar de momentos de tranquilidad y privacidad.

Incluso señaló que entendería perfectamente si en algún momento se reorganizara el grupo de WhatsApp o surgieran nuevos espacios destinados a quienes acompañan a los jugadores durante las competencias.

“No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.

Con sus declaraciones, Oriana mostró una vez más su perfil reservado y dejó en claro que, lejos de buscar protagonismo en la vida social que rodea a la Selección Argentina, prefiere mantenerse en un segundo plano y disfrutar de la compañía de su círculo más cercano.

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