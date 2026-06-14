La reacción de Wanda Nara tras las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez con sus hijas

Mientras las imágenes de Mauro Icardi, la China Suárez y sus hijas compartiendo una jornada familiar comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, Wanda Nara sorprendió con una publicación que no pasó desapercibida. La empresaria recurrió a sus historias de Instagram para mostrarse enfocada en sí misma y un mensaje que dio que hablar.

En medio de la repercusión por las imágenes difundidas por la periodista Paula Varela, donde se ve a Mauro Icardi junto a la China Suárez acompañando a Rufina en un partido de hockey junto a sus hijas, Wanda Nara eligió expresarse desde sus redes sociales.

La empresaria compartió una sensual foto tomada durante una sesión de spa. En la imagen aparece relajada semidesnuda, recostada y mirando a cámara, mientras acompaña la postal con una breve frase: “Gimnasio, spa, repetir”. Lejos de hacer referencia directa a su exmarido o a las fotografías que se viralizaron durante la jornada, Wanda mostró que continúa enfocada en su bienestar personal y en sus rutinas.

LAS IMÁGENES QUE VOLVIERON A PONER A TODOS BAJO LA LUPA

Horas antes, Paula Varela había difundido desde sus redes sociales fotografías tomadas por testigos en las que Mauro Icardi y la China Suárez aparecen compartiendo una actividad deportiva junto a las hijas del futbolista y Rufina Cabré.

Las postales mostraron una imagen de familia ensamblada que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Incluso, en una de las fotografías se observa un abrazo grupal que fue ampliamente comentado por los seguidores de la historia. La presencia de Nicolás Cabré y su esposa, Rocío Pardo, también llamó la atención, ya que todos coincidieron en el mismo evento para apoyar a Rufina durante su partido de hockey.

Ciudad Magazine