"Te transformaré en mi motor": el conmovedor mensaje de Juli Savioli sobre Gaspi

La creadora de contenido Juli Savioli utilizó sus redes sociales este domingo por la noche para expresar su profundo dolor y despedir a su expareja, el youtuber "Gaspi", tras confirmarse el trágico accidente aéreo que le costó la vida en Río de Janeiro.

Apenas comenzó a circular la triste noticia del choque de helicópteros en Brasil, la también influencer se volcó a sus historias de Instagram para dirigirse a sus seguidores. En ese primer momento de shock y ante la oleada de mensajes que comenzó a recibir en sus perfiles, publicó una historia para explicar que no sabía nada de la situación y para pedir que, por favor, dejaran de preguntarle mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo.

El desgarrador mensaje de despedida de Juli Savioli para Gaspi

Con el correr de las horas y una vez confirmado el fallecimiento del joven de 23 años, Savioli logró procesar el impacto y compartió un canalizado y emotivo texto para homenajearlo públicamente.

"No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida", escribió.

El conmovedor mensaje de Juli Savioli sobre Gaspi

El mensaje de la influencer rápidamente se viralizó entre la comunidad de seguidores de ambos, quienes respetaron el difícil momento de la joven y sumaron sus condolencias en una jornada marcada por el luto en el universo de los creadores de contenido argentinos.