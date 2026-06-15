Andrea del Boca sufrió una nueva caída en Gran Hermano Generación Dorada

La salud física de la histórica actriz Andrea del Boca vuelve a ser el foco principal de atención tras sufrir un fuerte accidente. A más de dos meses de su primer tropezón, las alarmas volvieron a encenderse dentro del popular certamen televisivo de Telefe tras impactar fuertemente contra el suelo sin protección. La nueva caída en Gran Hermano y la reacción del público El desafortunado episodio en la edición de "Generación Dorada" ocurrió de manera totalmente imprevista. La artista se tropezó mientras caminaba y no llegó a poner los brazos antes de dar de lleno contra el suelo. El golpe revivió los peores miedos, ya que en su accidente anterior sufrió la pérdida de varias piezas dentales, lo que la obligó a abandonar transitoriamente la competencia para recibir asistencia médica.

Como era de esperarse, la impactante secuencia audiovisual tuvo una enorme repercusión en las redes sociales. A través de la plataforma X, los fanáticos del programa emitido por la pantalla de Telefe expresaron todo tipo de opiniones encontradas respecto a la salud y las intenciones de la participante:

"No puede ser, se cayó igual que la otra vez."

"Se ve que quiere volver a salir para visitar a la familia."

"¡Justo hoy que tiene que bailar! ¡Es alérgica a la pala!"

"¡Le viven pasando cosas!"