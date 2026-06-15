Gran Hermano: la coreografía de "Wrecking Ball" fue aprobada por el público

La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa días de máxima tensión y el desafío artístico de la semana se desarrolló en medio de un clima cargado de discusiones, estrategias y enfrentamientos. Los participantes debieron presentar una coreografía basada en la canción “Wrecking Ball”, de Miley Cyrus, una prueba que terminó generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa.

La propuesta estuvo encabezada por Charlotte Caniggia junto a Nenu López, quienes asumieron la responsabilidad de organizar la puesta en escena y coordinar a sus compañeros. La idea elegida giró alrededor de una temática relacionada con los conflictos internos y las luchas personales. Según explicaron durante los ensayos, el concepto principal apuntaba a representar “los demonios que tiene uno por dentro”, una visión que buscó darle un enfoque más interpretativo al baile. La presentación se produjo en una semana especialmente agitada para los jugadores. Además de las habituales estrategias de nominación, los participantes protagonizaron una cena de nominados cargada de cruces verbales y discusiones a los gritos. Como si eso fuera poco, también se produjo una nueva caída de Andrea del Boca, situación que volvió a generar preocupación entre varios integrantes de la casa.



En paralelo, Solange Abraham había iniciado una campaña para intentar que la coreografía no obtuviera el respaldo del público. En distintas oportunidades pidió a los espectadores que votaran negativamente la presentación. Sin embargo, la estrategia no logró el resultado esperado y terminó beneficiando indirectamente a Charlotte, con quien mantiene una relación cada vez más distante.

La definición llegó a través de Santiago del Moro, quien reveló en sus redes sociales cuál había sido la decisión de la audiencia. Según informó el conductor, más del 75% de los votos respaldó la actuación de los participantes, otorgándole una aprobación contundente. De esta manera, el pedido impulsado por Solange no tuvo el efecto que buscaba y Charlotte terminó imponiéndose en ese duelo particular que se había instalado durante los días previos.

Gracias a la aceptación del público, los jugadores recibieron una importante recompensa. La producción les entregó dos cajas de gran tamaño y otra más pequeña de color dorado. En las primeras encontraron diferentes productos para compartir dentro de la casa, entre ellos infusiones, alfajores, golosinas y cigarrillos. La caja especial, en tanto, contenía una cafetera nueva junto con sus respectivas cápsulas.

El ingreso de los cigarrillos fue especialmente celebrado por los participantes. En las horas previas se había producido un fuerte enfrentamiento entre Mariela Prieto y Alejandra Majluf debido a la escasez de tabaco, una problemática que venía generando malestar entre varios jugadores. Por eso, la llegada de numerosos atados fue recibida como un verdadero alivio en una casa donde cada recurso disponible puede convertirse en motivo de conflicto.