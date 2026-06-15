Murió Anne Schedeen, quien interpretó la madre de la familia en la serie Alf

La actriz Anne Schedeen, recordada mundialmente por su papel de Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva Alf, murió a los 77 años.

El fallecimiento fue anunciado por sus familiares a través de Facebook y posteriormente confirmado por su agente, Tom Markley. Hasta el momento no trascendieron las causas ni la fecha exacta de su muerte.

El emotivo mensaje de su familia tras la muerte

La familia de la actriz la despidió con un sentido mensaje en redes sociales, donde destacó su personalidad, su creatividad y el vínculo que mantenía con sus seres queridos.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia“, expresaron en la publicación. También la definieron como “una fuerza de la naturaleza” y aseguraron que su recuerdo seguirá vivo a través de sus obras, sus historias y su forma de entender la vida.

Por su parte, su representante, Tom Markley, lamentó la pérdida y afirmó: “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”.

El papel que la convirtió en un ícono de la televisión

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en el estado de Oregón, desarrolló una extensa carrera en televisión antes de alcanzar la fama internacional.

Participó en producciones como Emergency!, Simon & Simon y Paper Dolls, pero su consagración llegó en 1986 con el estreno de Alf.

En la serie interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia que decide albergar a un carismático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. El programa se emitió entre 1986 y 1990 y se convirtió en un fenómeno televisivo que trascendió generaciones.

Años después, Schedeen recordó que el rodaje de la serie era complejo y agotador. En una entrevista citada por People, describió la experiencia como una "pesadilla técnica" debido a las largas jornadas de grabación y a las dificultades que implicaba trabajar con el personaje animatrónico de Alf.

Pese a esos desafíos, su interpretación quedó asociada para siempre a una de las comedias más populares de la televisión de los años 80 y 90.

TN