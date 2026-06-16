Sofi Martínez se cruzó a Iván de Pineda en Dallas y las redes sociales estallaron

La expectativa por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 crece a medida que se acerca el gran día. En las calles, bares y puntos de encuentro de los hinchas ya se respira un clima especial, y eso fue precisamente lo que mostró Sofi Martínez durante una cobertura para Telefe.

Mientras recorría un bar repleto de argentinos que se preparaban para acompañar al equipo de Lionel Scaloni, la periodista se cruzó con Iván de Pineda, quien no dudó en compartir sus sensaciones sobre el evento deportivo más importante del planeta.

Con entusiasmo, el conductor aseguró que el torneo comienza a tomar forma a medida que avanzan los días y que cada vez se percibe más el ambiente mundialista.

"Es espectacular cómo este Mundial de a poquito empieza a tomar mucha forma, mucho color. La gente empieza a encontrar el ritmo y el pulso a lo que va a suceder en estos próximos días".



La emoción de Iván de Pineda por el debut de Argentina

Durante la charla, Iván remarcó que la presentación de la Selección argentina representa mucho más que un partido de fútbol y destacó la magnitud global que tiene cada aparición del conjunto albiceleste.

"Juega Argentina, es un acontecimiento a nivel mundial".

Además, señaló que uno de los aspectos que más lo sorprendió durante su estadía fue observar de cerca la infraestructura preparada para albergar la competencia y la adaptación de escenarios que habitualmente reciben otras disciplinas deportivas.

"Pero sobre todo, lo que sucede en este Mundial es espectacular. Estuve recorriendo muchos de los estadios que, lógicamente, muchos de ellos se dedican a otros deportes", agregó.

Las palabras de Iván de Pineda reflejan el entusiasmo que ya se vive en la previa del estreno argentino en la Copa del Mundo. Con miles de hinchas movilizados y la ilusión renovada de defender el título obtenido en Qatar 2022, el Mundial 2026 empieza a desplegar todo su color y promete convertirse en una fiesta inolvidable para los fanáticos del fútbol.

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