La despedida de Nati Jota a Gaspi que generó polémica y la volvió tendencia en las redes

Nati Jota despidió en redes sociales a Gaspi, el youtuber argentino que murió el domingo en un accidente de helicóptero en Brasil, pero una de las frases de su mensaje generó polémica y la convirtió en tendencia en redes sociales.

A través de una historia de Instagram, la conductora de Olga expresó: "Sigo sin palabras por la muerte de Gaspi. Lo escribo y no lo entiendo. Lo digo y al rato me olvido y enseguida lo recuerdo y pienso que es mentira".

"Me sobrevuela la ilusión de que es un chiste desubicadísimo de él. El bait de la historia. Pero no, parece que no. Por varias horas lo creí o lo quise creer", añadió.

En este contexto, reflexionó sobre el impacto que le produjo la muerte de Gaspi: "El primero de la nueva generación de artistas que se va. De creadores. Antes, muy antes. Te deja con tristeza por un pibe tan joven con cabeza, ganas, propuestas y sensibilidad", escribió.

"Con la angustia existencial de que quizás mañana no estamos. O no está alguien. Seguro que no está alguien. Y con dolor por sus seres queridos. A ellos, los abrazo especialmente. QEPD Gaspi", concluyó.



Sin embargo, la publicación generó cuestionamientos en las redes sociales, especialmente por la frase "El bait de la historia", que muchos usuarios consideraron desafortunada en el contexto de una despedida. Por este motivo, Nati Jota se convirtió nuevamente en tendencia en X, donde se multiplicaron las críticas a su mensaje.

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