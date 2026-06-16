Sorpresiva nueva eliminación en Gran Hermano: quién dejó la casa

Una nueva e intensa gala de eliminación sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada este lunes, decretando la salida de uno de los participantes más comentados de la presente edición del reality de Telefe, tras un reñido mano a mano final.

La definición más esperada de la noche quedó concentrada en un apasionante duelo telefónico. Zunino no logró superar el mano a mano decisivo contra Steffany “Campanita” Pereira, quien recibió el respaldo de los televidentes para continuar en competencia, convirtiendo al joven en el nuevo eliminado del reality show.

Zunino no era un jugador más: tras protagonizar varias polémicas, venía de sacar nada menos que a Brian Sarmiento hace una semana, en otra de las galas de eliminación más picantes de la temporada.



Cómo se dividió la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

La gala de este lunes contó con una placa sumamente numerosa e impredecible que mantuvo en vilo a los seguidores del programa. Inicialmente, un numeroso grupo de participantes se encontraba en la cuerda floja, pero el destino de varios cambió gracias al apoyo de la gente:

Salvadas por el voto positivo: Solange “Sol” Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello fueron las más votadas en la primera instancia del programa, logrando salir con éxito de la zona de riesgo.

Los seis que definieron la eliminación: Quienes debieron afrontar la decisión final del público por los votos en contra fueron Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Leandro Nigro, Yisela “Yipio” Pintos, Alejandra Majluf y el recientemente expulsado, Franco Zunino.

No fue una gala de eliminación más, ya que se dio en medio del Mundial 2026 y con dudas sobre la programación de Telefe, uno de los canales que trasmite los partidos. Sin embargo, la señal de aire no suspendió la actividad principal del reality.

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