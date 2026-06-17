Salió a la luz el monto que Ailén Cova rechazó para formar parte de "Muchachas"





La decisión de Ailén Cova de no formar parte de “Muchachas”, el documental impulsado por Telefe sobre las parejas de los campeones del mundo en Qatar 2022, volvió a generar repercusiones y reavivó el debate en torno a su vínculo con Alexis Mac Allister.





La producción fue pensada para mostrar el rol que tuvieron las mujeres de los futbolistas durante el camino hacia la consagración mundialista. Entre las convocadas se encontraba Cova, quien había grabado su participación durante 2024. Sin embargo, cuando el estreno se acercaba, solicitó que su material no fuera incluido en la edición final.

Según trascendió, la determinación estaría relacionada con la exposición mediática que enfrentó desde que se confirmó el final de la relación entre Mac Allister y Camila Mayan. Desde entonces, la actual pareja del futbolista ha sido blanco de numerosas críticas en redes sociales.

En medio de la polémica, Ángel de Brito aportó un dato llamativo sobre la decisión de Cova. A través de sus redes sociales, aseguró que la joven desistió de participar pese a la importante suma económica que se ofrecía a las protagonistas del proyecto. “Ella no quiso participar de la prensa, a pesar de los 10 mil dólares que ofrecían las plataformas a las mujeres de los jugadores”, escribió el periodista.





La postura de Camila Mayan frente al documental



Durante una nota realizada por Sálvese Quien Pueda el 8 de junio, Camila Mayan fue consultada acerca de la serie documental y sorprendió con una respuesta cargada de ironía.

“Se acerca el mundial y la docuserie de las mujeres de los jugadores. No sé si sabías esto de Muchachas, ¿En algún momento se habló de que estuvieses?”, le preguntó el cronista. Sin vueltas, ella contestó: “Yo nunca hable nada, se ve que antes del Mundial no era tan relevante”.

Más adelante, al ser consultada por Alexis Mac Allister y Ailén Cova, dejó en evidencia su incomodidad con el tema. “No sé que te puedo decir al respecto de eso, la verdad que nunca tengo la respuesta correcta. Siento por qué estoy hablando de esto y dando la cara yo cuando nombraste a cuatro personas y ninguna era yo”, sostuvo. Luego añadió: “Para el resto es incómodo y para mí también”.

Finalmente, cuando le pidieron una opinión sobre la ausencia de Cova en el documental, Mayan respondió: “Lo que yo te puedo decir es que cuándo yo me replanteó si hacer algo o no me hago la pregunta de ¿Yo hice algo malo? No ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo. Si el resto no puede responderse esa pregunta yo no te lo voy a poder responder”.

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