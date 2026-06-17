El tuit de Gaspi sobre los goles de Messi que se volvió viral tras su muerte

La repentina muerte del reconocido influencer Gaspi sigue generando un profundo dolor en todo el ecosistema digital. Sin embargo, en medio de la reciente euforia por el triunfo argentino, un antiguo mensaje suyo sobre Lionel Messi resurgió de manera sorprendente, provocando gran emoción entre todos sus fieles y queridos seguidores.

¿Qué decía el tuit viral de Gaspi sobre Lionel Messi?

Apenas unos días después de la tragedia que terminó con su vida a los 23 años en un fatal accidente de helicóptero en Río de Janeiro, los usuarios de la red social X trajeron al presente una antigua publicación que encajó a la perfección con la actualidad de la Selección Argentina.

Tras la victoria frente a Argelia, impulsada por los tres tantos del capitán albiceleste, los fanáticos viralizaron un posteo que el creador de contenido había realizado en septiembre de 2021:

El mensaje premonitorio: En aquella oportunidad, el youtuber había escrito: "Que lindo ir a la cancha y que JUSTO Messi meta 3 goles aparte del partido que jugo. Que espectáculo para los que estuvieron ahí cheee".



Coincidencia y homenaje: Aunque el tuit original refería a otro momento histórico, la frase resonó con tremenda exactitud tras la última actuación del diez en el Mundial 2026. Las redes se llenaron inmediatamente de retuits y menciones a modo de homenaje, recordando su particular estilo para comentar los partidos.



La reciente tragedia: Gaspar Prim Díaz falleció el domingo 14 de junio junto al director audiovisual Lucas Vignale en Brasil, un trágico suceso que mantiene fuertemente conmocionados a sus fans y colegas de la música.



El contexto real de la publicación histórica



El tuit de Gaspar Prim Díaz no fue azaroso, sino que celebraba una noche para el recuerdo de todo el país. Aquel 9 de septiembre de 2021, la Selección Argentina se reencontraba con su público en el estadio Monumental tras la histórica consagración de la Copa América frente a Brasil.

Festejo con aforo reducido: Debido a los protocolos sanitarios por la situación de COVID-19, solo 21.000 almas argentinas pudieron ingresar a las tribunas del estadio de River Plate.



Récord histórico: En esa goleada por 3-0 ante Bolivia, Lionel Messi no solo marcó un espectacular hat-trick, sino que además superó la marca de Pelé para convertirse en el máximo anotador de selecciones sudamericanas.



El camino a la gloria: Aquel partido, que inspiró el mensaje de Gaspi, consolidó el gran momento de la "Scaloneta" en su camino hacia la posterior obtención de la tercera estrella de la Copa del Mundo.

minutouno.com