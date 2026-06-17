Mario Pergolini contó qué le ofreció Cris Morena para sumarse a Floricienta

Mario Pergolini sorprendió al revelar un detalle desconocido sobre su participación en Floricienta, la exitosa ficción creada por Cris Morena. Durante una charla en Otro día perdido (El Trece), el conductor recordó cómo terminó formando parte del último capítulo de la primera temporada y confesó qué fue lo que lo convenció de aceptar la propuesta.

La anécdota surgió a partir de la visita de Juan Gil Navarro al programa. Allí, Pergolini rememoró su aparición en la tira, donde interpretó al Dios que acompañaba a Federico Fritzenwalden en su muerte.

En medio de la conversación, el conductor lanzó una revelación inesperada. “¿Vos sabés por qué yo acepté ese papel? Creo que es la primera vez en mi vida que lo voy a contar”, le dijo al actor antes de explicar el contexto de aquella convocatoria.

“Yo no me llevaba muy bien con Cris, no tenía buena relación, y me convoca para el final de Floricienta, un gran momento”, recordó. Luego llegó la confesión que sorprendió a todos en el estudio: “Me compró mi primera PlayStation”.

Según relató, la productora apareció con un obsequio bajo el brazo para convencerlo. “Vino un día y me dijo: ‘No me digas nada, yo te doy esto si lo hacés’. Y era una PlayStation. Yo no tenía y dije: ‘Sí, lo quiero hacer’”.

Años después, Pergolini reconoce que todavía siente cierta incomodidad al verse en pantalla. "Yo, cuando lo veo, todavía me da vergüenza”, admitió entre risas.

Juan Gil Navarro recordó su salida de Floricienta

Durante otra entrevista, Juan Gil Navarro volvió a hablar de su experiencia en la ficción juvenil y reconoció que nunca se sintió completamente cómodo con el fenómeno que rodeaba a su personaje.

En diálogo con Rafa Juli para De Vuelta (América TV), el actor explicó: "Me daba vergüenza y me parecía estúpida esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller".

Además, contó que distintos problemas de salud influyeron en su decisión de abandonar el proyecto. "Yo me enfermé dos veces haciendo ese programa porque claramente mi cuerpo no tenía ganas de estar ahí. Tuve una hipoglucemia seria, me agarró un médico y me dijo que la corte porque era el paso previo a la diabetes. Seguí y a los tres meses tuve una culebrilla. Fue mi cuerpo el que me dijo que haga lo que tenía ganas de hacer".

Sobre la conversación que mantuvo con Cris Morena y Gustavo Yankelevich al momento de comunicarles su decisión, recordó que la reacción no fue la esperada. "A fin de año me senté con Cris y Gustavo y les dije que les agradecía mucho pero que necesitaba hacer otra cosa, y a mis 30 me fui. No les gustó nada y me dijeron que era un desagradecido porque nadie se baja de un éxito".

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