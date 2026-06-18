Quién es la mujer que conquistó a Ian Lucas: las fotos con Renata Mónaco en el Mundial





Lo que Ian Lucas intentaba mantener en privado terminó saliendo a la luz por una inesperada indiscreción de Marley. El conductor reveló al aire que el cantante estaba acompañado por su novia durante el Mundial 2026 y, tras quedar expuesto, el artista terminó oficializando públicamente su relación con Renata Mónaco.

Hasta ese momento, la pareja había optado por mantener un bajo perfil. Sin embargo, durante una transmisión de El Show del Verano (Luzu TV), Marley dejó escapar información que rápidamente llamó la atención.

"Ian se está recuperando, está con la novia", comentó al aire. Apenas se dio cuenta de lo que había dicho, intentó retroceder: "Uy no, eso no lo tenía que decir, era un secreto, se me escapó".

Lejos de terminar allí, el conductor continuó hablando sobre la joven y aportó más datos sobre su presencia en Estados Unidos. "La novia vino directo a Kansas. Es una bomba, me mostró fotos, es hermosísima, pero todo esto no pasó, para nada conté todo esto al aire".





Con el romance ya expuesto públicamente, comenzaron a conocerse más detalles sobre Renata Mónaco, la modelo e influencer que acompaña a Ian durante su paso por la Copa del Mundo. Poco después, el propio cantante autorizó a que se hablara abiertamente de la relación.

En Intrusos Paula Varela contó que se comunicó con él y recibió luz verde para confirmar la noticia. "No se mostraban, pero ahora ya es oficial. Me dijo que se puede blanquear", reveló la periodista.

Además, explicó cómo comenzó la historia entre ambos: "Él tiene 27 años y ella un poco menos, es muy linda. Se conocieron porque habían grabado varios videos juntos para YouTube. Se llevaron bien ráapidamente".

"Él la invitó al Mundial y van a estar juntos una semana ahí", agregó Varela mientras se difundían las primeras imágenes de la pareja.





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