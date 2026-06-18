Yanina Latorre expuso una delicada situación que involucra a su hija Lola





Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para alertar a los contactos de su hija Lola sobre una situación que detectó en las últimas horas. Según explicó la conductora de SQP, una persona estaría intentando hacerse pasar por la joven a través de un número telefónico desconocido.

La periodista compartió la advertencia mediante sus historias de Instagram, donde mostró una captura de pantalla del mensaje que comenzó a circular y pidió especial atención a quienes tengan contacto habitual con su hija.

"Los que tienen a Lola agendada... ojo si te llega un mensaje de otro teléfono como si fuera ella. NO ES ELLA", escribió junto a la imagen.





De acuerdo con lo que mostró, el supuesto mensaje informaba que Lola había tenido un problema con su celular y que, por ese motivo, estaba utilizando una nueva línea de manera temporal. Para darle mayor credibilidad al engaño, la cuenta en cuestión utilizaba la misma foto de perfil que la hija de la panelista.

La situación generó indignación en Yanina, que no ocultó su enojo al referirse a la maniobra. "¿La gente no tiene nada que hacer? ¿Qué estar jodiendo?", expresó en otra de sus publicaciones.

Además, aprovechó para pedir colaboración a quienes reciban ese tipo de mensajes y recomendó actuar de inmediato para evitar posibles estafas o confusiones. "Bloqueen y reporten. Gracias", solicitó.





Hasta el momento, Lola Latorre no realizó comentarios públicos sobre lo ocurrido. Sin embargo, el aviso difundido por su madre se viralizó rápidamente entre familiares, amigos y seguidores, con el objetivo de prevenir que alguien pueda ser engañado por la cuenta falsa.

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