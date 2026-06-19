Se conoció la reacción de Jorge Messi al enterarse de la noticia falsa sobre su muerte

Luego de la polémica que causó la noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi, difundida por Florencia Peña en Luzu TV, se conoció la reacción del padre del capitán de la Selección Argentina. En un principio, el rumor provocó indignación en la familia que tuvo que salir a desmentir con un comunicado oficial.

El periodista Ángel de Brito contó que intercambió mensajes con Celia Cuccittini, madre de Lionel, quien le explicó cómo se vivió la polémica dentro de la familia. De acuerdo con el conductor, la situación fue “horrible” para el entorno del "10". Además, reveló que Jorge Messi siguió las repercusiones del caso y comentó con humor: “Qué quilombo que armé”.

El origen de la confusión

La polémica comenzó cuando Florencia Peña anunció al aire de un programa de streaming que el padre del capitán de la Selección había fallecido. La afirmación generó impacto inmediato entre los presentes y en las redes sociales.

Minutos después, desde la propia emisión aclararon que se trataba de una versión sin confirmar. Más tarde, la conductora pidió disculpas y reconoció que la información había sido difundida sin chequear.

El estado de salud de Jorge Messi

Tras la viralización del rumor, la familia de Lionel Messi emitió un mensaje para aclarar la situación. De esa manera, se confirmó que Jorge, de 68 años, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad.

Según precisaron desde el entorno del futbolista, el padre del campeón del mundo permanece bajo seguimiento profesional y presenta una evolución favorable dentro del cuadro de salud que atraviesa.