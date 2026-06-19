Quién es la productora de Luzu TV que hablaba con Florencia Peña mientras cometió el grave error

El terremoto mediático que sacude a la señal de streaming sigue sumando capítulos que exponen la intimidad del conflicto. Tras la difusión de información falsa respecto a la salud de Jorge Messi, la exconductora de Luzu TV Florencia Peña aseguró que el dato le fue dictado, poniendo el foco directamente sobre Magalí Abramovich.

Quién es Magalí Abramovich, la productora señalada por el error



Magalí Abramovich es una destacada y muy experimentada Project Leader que se desempeñaba como productora de programas de streaming en LUZU TV desde marzo de 2023. De acuerdo a su perfil profesional, cuenta con una sólida trayectoria en la coordinación de equipos, la gestión de plataformas digitales y la producción general de contenidos audiovisuales en vivo.

Dentro de sus responsabilidades habituales en la empresa liderada por Nicolás Occhiato, figuraba la dirección de contenido en tiempo real, el seguimiento de los cronogramas de emisión y la supervisión de la operación técnica durante las diferentes transmisiones de la señal.





Qué hacía Magalí Abramovich dentro de Luzu TV



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Según la información que trascendió públicamente tras el incidente, su rol era de vital importancia y abarcaba proyectos determinantes para el éxito del canal:

Equipo general: Formaba parte activa de la estructura de producción general de la plataforma audiovisual.



Ciclos principales: Se desempeñaba con tareas puntuales en ciclos masivos como "Nadie Dice Nada".



El programa de la polémica: Estaba directamente asignada al desarrollo técnico y creativo de "El Show del Verano", el espacio donde la conductora Florencia Peña comunicó al aire el fatídico malentendido sobre el padre del capitán de la Selección Argentina.



A raíz de la enorme gravedad institucional del hecho, catalogado como "inadmisible" por el canal ante la falta de verificación de datos, se precipitó una severa reestructuración interna que derivó en drásticas desvinculaciones dentro del área técnica.

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