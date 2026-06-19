El extraño posteo de Juanita Tinelli tras denunciar a su exnovio

Luego de que se conociera que Juanita Tinelli habría denunciado a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género el pasado fin de semana, la modelo rompió el silencio con una llamativa publicación en sus redes, que dejó más dudas que certezas al respecto de cómo se encuentra tras quedar en el ojo de la tormenta otra vez.

La hija de Marcelo Tinelli subió una foto a sus historias de Instagram donde se la ve rodeada de apuntes y lapiceras, acompañada por una llamativa frase: "Yo toy muy tranquila. No realicé una denuncia. No tengo botón antipánico y tampoco viajaré al Mundial. Así que...", con un emoji de corazón acompañando el mensaje.

La publicación no hizo más que alimentar las dudas y exponer aún más a la modelo a la crítica mediática. Por su parte, el círculo íntimo de Cuiña expresó un fuerte malestar ante la repercusión del caso y ya evalúa recurrir a la Justicia, lo que sugiere que este cruce legal y mediático está lejos de terminar.

Candelaria explotó tras el escándalo de su hermana Juanita Tinelli



En medio de las repercusiones que generó la situación familiar que involucra a Juanita Tinelli, Candelaria Tinelli decidió romper el silencio y compartir un fuerte descargo en sus redes sociales. La influencer dejó en claro su malestar por las constantes comparaciones que recibe y apuntó contra quienes intentan enfrentarla con su hermana.

A través de una publicación, Cande manifestó su cansancio por los comentarios que se multiplican en las plataformas digitales y pidió que se termine con esa situación. "Dejen de compararme con mi hermana", expresó de manera categórica, en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.





La publicación apareció en un contexto de alta exposición mediática para la familia Tinelli, luego de distintas declaraciones que volvieron a instalar versiones sobre tensiones y diferencias entre algunos de sus integrantes. Sin entrar en detalles sobre el conflicto, la influencer eligió enfocarse en el impacto que tienen las comparaciones permanentes sobre su figura.

En su descargo, además, hizo referencia a momentos difíciles que le tocó atravesar en el plano personal y cuestionó la actitud de quienes utilizan esas circunstancias para establecer rivalidades o contrapuntos con Juanita. De esa manera, buscó poner un freno a las especulaciones que volvieron a crecer en las últimas semanas.

Lo cierto es que la relación entre ambas hermanas ya había sido tema de conversación en otras oportunidades. Tiempo atrás, Candelaria había reconocido públicamente que no mantenía un vínculo cercano con Juanita, declaraciones que en su momento sorprendieron y alimentaron rumores sobre una distancia dentro de la familia.

Ahora, en medio de una nueva controversia que vuelve a tener a los Tinelli bajo la lupa, Cande eligió marcar una posición clara. Con una frase breve y sin rodeos, dejó sentado su punto de vista: "Dejen de compararme con mi hermana".

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