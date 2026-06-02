Zaira Nara habló del esperado reencuentro con Paula Chaves



Después de mucho tiempo alejadas y de un vínculo que parecía difícil de recomponer, Zaira Nara sorprendió al hablar públicamente sobre el acercamiento con Paula Chaves. La modelo contó que retomaron el contacto, compartieron una conversación íntima y dejaron atrás parte de las diferencias que las distanciaron.

Las declaraciones llegaron luego de que ambas fueran vistas juntas en una campaña publicitaria, imagen que rápidamente dio que hablar en redes sociales. Sonrientes y abrazadas, despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación. Incluso, desde la cuenta de LAM en X lanzaron un comentario irónico sobre el reencuentro: “Por la guita se juntan”, deslizando dudas sobre las verdaderas razones detrás del acercamiento.

Invitada a La Peña de Morfi, Zaira recordó el momento exacto en el que volvieron a verse y no pudo evitar emocionarse al describir aquella escena.

“Nos reencontramos antes del Martín Fierro de la Moda. Yo entré al atelier y estaba Pau parada en medio del salón sola. La vi ahí y nos dimos un abrazo. Lo digo y me da piel de gallina. Fue re fuerte”, relató.

Una charla pendiente que cambió todo

Según explicó la hermana de Wanda Nara, ese abrazo terminó abriendo la puerta a una conversación que ambas venían postergando desde hacía mucho tiempo y que consideraban necesaria para sanar heridas.

“De repente, nos quedamos una hora hablando. Ahí quedamos en que nos íbamos a ver. Teníamos que charlar... Las dos teníamos muchas cosas para decir”, expresó.

Aunque evitó entrar en detalles sobre el conflicto que provocó la distancia, Zaira dejó en claro que el intercambio fue importante para ambas: “Solo nosotras sabemos lo que nos pasó. Era necesaria la charla”.

Durante la entrevista, Diego Leuco quiso saber si aquella promesa de reencontrarse finalmente se había concretado.

“¿Hubo ese cafecito en el medio?”, preguntó el conductor.

La respuesta sorprendió en el estudio y dejó en evidencia que el vínculo avanzó más de lo esperado: “Vino a casa hace dos días. Estuvimos charlando tranquilas”.

Leuco insistió entonces con una pregunta directa: “¿Podemos decir que está superado?“.

Sin dar certezas absolutas sobre el futuro de la amistad, Zaira eligió la prudencia, aunque dejó una frase cargada de optimismo: “No sé qué va a pasar, pero era muy necesario que pase esto: tener esta charla. Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar. El tiempo a veces cura todo”, concluyó.

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