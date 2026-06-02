Alfa hizo declaraciones negacionistas sobre la dictadura



Walter “Alfa” volvió a desatar una fuerte polémica mediática. El ex participante de Gran Hermano, que en distintas ocasiones quedó en el foco por frases filosas y opiniones que generaron controversia, fue ampliamente criticado luego de una entrevista con Matías Bottero en el ciclo Entre dos suculentas, donde realizó declaraciones sobre la última dictadura militar argentina que rápidamente se viralizaron.

Las palabras del exhermanito despertaron una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios repudiaron sus expresiones y cuestionaron el tono utilizado para referirse a un tema especialmente sensible en la historia argentina. Sus afirmaciones, además, reabrieron debates y generaron todo tipo de comentarios.

Durante la charla, Matías hizo una pregunta: “¿Qué número te importa menos? ¿El de la edad de tus novias o el de los desaparecidos de la última dictadura militar?”.

Ante esto, respondió sobre la cifra de desaparecidos y expresó: “Los desaparecidos de la última dictadura militar nunca fueron 30.000, está comprobado. Para que se consideren crímenes de lesa humanidad había que decir que eran más de 30.000”.

Acto seguido, completó: “Entonces tiraron 30.000, no llegaron a 7.000”.



Reacciones y rechazo en redes

En otro tramo de la entrevista, Alfa profundizó su postura con nuevas frases que volvieron a generar repercusiones. “El argentino no tiene memoria, tiene memoria de un pescado”, sostuvo.

Y agregó: “¿Vos sabés por qué el pescado va al vidrio y vuelve, va al vidrio y vuelve, va al vidrio y vuelve? Porque está encerrado en una pecera”.

Acto seguido, el ex participante insistió con otra declaración: “No, hablás burdés. El argentino no tiene ni memoria, ni cultura, ni nada”.

Aunque Walter ya había protagonizado distintas controversias públicas por sus comentarios, esta vez las repercusiones fueron especialmente negativas. En redes sociales se multiplicaron mensajes de repudio, críticas y cuestionamientos hacia el ex participante del reality por el contenido de sus declaraciones.

minutouno.com