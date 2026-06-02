Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Zunino tuvieron un fuerte cruce

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa días de máxima tensión. Luego de la salida voluntaria de Gladys “La Bomba Tucumana” y el regreso de Sol Abraham, la convivencia quedó atravesada por nervios, estrategias cruzadas y conflictos permanentes, a la espera de una nueva gala de eliminación que podría modificar el tablero del reality.

En ese contexto, Brian Sarmiento y Franco Zunino quedaron envueltos en una feroz pelea que sorprendió a todos los participantes. El episodio comenzó por una situación tan cotidiana como inesperada: la desaparición de una porción de pizza en la cocina. Lo que parecía un simple comentario terminó convirtiéndose en un fuerte intercambio cargado de tensión.

Sin vueltas, Brian lanzó una acusación directa contra su compañero: “Espero que no te hayas comido vos la pizza, guacho”. La respuesta de Zunino no tardó en llegar y el clima se enrareció aún más: “Nada amigo, habláme bien a mí, yo no fui, boludo”.



Del reclamo a las amenazas en Gran Hermano

Con el paso de los minutos, el cruce subió de tono delante de otros jugadores, que siguieron la discusión con evidente incomodidad. El exfutbolista insistió con sus sospechas y acusó a Franco de quedarse con comida ajena: “Te quedás hasta tarde, y sos el que anda siempre robando comida”.

A partir de ahí comenzaron los insultos y las provocaciones mutuas. “¿Querés pelear?”, disparó el personal trainer, mientras del otro lado llegó una respuesta aún más desafiante: “¿Te la bancás bol...?”.

Según se vio en la transmisión, ambos quedaron cara a cara en un momento de máxima tensión y, poco después, la producción decidió interrumpir las imágenes. Ahora, la expectativa está puesta en la gala de este lunes, donde Santiago del Moro podría dar detalles sobre cómo continuó la situación dentro de la casa.

La mala relación entre Brian y Franco no es algo nuevo. Desde el regreso de Sarmiento al reality, los cruces se volvieron recurrentes y dejaron en evidencia una convivencia cada vez más desgastada. Días atrás, el exdeportista ya había cuestionado públicamente el juego de Zunino: “Siempre te escondiste detrás de Zilli para zafar de todo”.

Franco, por su parte, rechazó esas acusaciones y sostuvo que Brian volvió al programa con la intención de alterar estrategias, romper alianzas y desestabilizar distintos grupos dentro del juego.

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