Daniela Celis anunció su separación de Nick Sicaro

Daniela Celis volvió a convertirse en noticia en las últimas horas al confirmar públicamente el final de su relación con Nick Sicaro. La influencer y ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión y dejar en claro que la ruptura se produjo en buenos términos.

A través de una historia de Instagram, la mediática compartió un breve pero firme mensaje dirigido a sus seguidores, quienes habían acompañado el vínculo desde que la pareja decidió hacerlo público. "Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos. Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos".

El anuncio generó sorpresa entre los fanáticos, ya que la pareja había blanqueado su romance hacía apenas algunos meses y se mostraba muy unida en las redes sociales, donde compartían distintos momentos de su vida cotidiana. La noticia rápidamente se viralizó y provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la ex hermanita, quienes se volcaron a las redes para enviarle mensajes de apoyo y consultar por los motivos de la separación.

Por el momento, ninguno de los dos brindó mayores precisiones acerca de las razones que derivaron en la ruptura. Sin embargo, ambos dejaron entrever que la decisión fue tomada de común acuerdo y que el vínculo continuará desde otro lugar.

La relación entre Daniela y Sicaro había comenzado a ganar notoriedad durante los últimos meses, poco tiempo después de la separación de la influencer y Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas. Desde entonces, la pareja se había mostrado en distintas salidas, eventos y publicaciones en redes sociales.

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