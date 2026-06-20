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Luto

Murió un histórico productor de la serie Friends

James Burrows ganó un total de 11 premios Emmy, consolidándose como un pionero absoluto en las comedias de múltiples cámaras.

Por El Litoral

Sabado, 20 de junio de 2026 a las 15:19

Los protagonistas de la exitosa serie Friends enfrentan un duro momento tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus directores más emblemáticos a los 85 años. Su familia comunicó la triste noticia, remarcando que este legendario productor televisivo dejó una huella imborrable, moldeando a generaciones enteras mediante su inigualable talento.

El inmenso legado de James Burrows en la televisión

A través de un emotivo comunicado brindado a la revista People, los familiares anunciaron que el legendario director y productor falleció de manera pacífica rodeado de sus seres queridos. A lo largo de su fructífera carrera, James Burrows fue una verdadera fuerza creativa y ganó un total de 11 premios Emmy, consolidándose como un pionero absoluto en las comedias de múltiples cámaras.

Minutouno.com

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