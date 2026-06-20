Murió un histórico productor de la serie Friends

Los protagonistas de la exitosa serie Friends enfrentan un duro momento tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus directores más emblemáticos a los 85 años. Su familia comunicó la triste noticia, remarcando que este legendario productor televisivo dejó una huella imborrable, moldeando a generaciones enteras mediante su inigualable talento.

El inmenso legado de James Burrows en la televisión

A través de un emotivo comunicado brindado a la revista People, los familiares anunciaron que el legendario director y productor falleció de manera pacífica rodeado de sus seres queridos. A lo largo de su fructífera carrera, James Burrows fue una verdadera fuerza creativa y ganó un total de 11 premios Emmy, consolidándose como un pionero absoluto en las comedias de múltiples cámaras.

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