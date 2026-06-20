Por qué Luzu TV reincorporó sólo a uno de los productores involucrados en la fake news

Tras el escándalo que dejó en la mira a Luzu TV luego de que Flor Peña lanzara una fake news sobre Jorge Messi, Nico Occhiato salió al cruce y realizó un fuerte descargo en la mañana de este viernes. Lo cierto es que, horas más tarde, se supo que el dueño del canal de streaming reincorporó a uno de los productores involucrados en lo sucedido.

Así, al menos, lo confirmó Martín Salwe al aire de "Sálvese quien pueda" (América), el ciclo que conduce Yanina Latorre.

De acuerdo al enviado a Estados Unidos, Occhiato sólo reincorporó a uno de los productores: "Recién hablé con gente del Luzu y me cuentan algo. Tiene que ver con, puntualmente, los productores que estaban en la mesa ese día, que acompañaban a Flor en todas las emisiones", comenzó indicando.

Y añadió: "Me aclaran, en primer lugar, que son gente del medio, que tenían experiencia. Bueno, uno es Pehuén, la otra chica es Maggie. Maggie fue desvinculada por completo, eso está confirmado. Y me acaban de confirmar que el chico que está en la mesa, Pehuén, el otro productor, acaba de ser reincorporado al Luzu".

Por qué Occhiato sólo reincorporó a uno de los productores

Tras ser consultado sobre por qué el dueño de Luzu TV había hecho la diferencia, Salwe reveló: "Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor en cuestión intenta corroborar la información y se comprobó por los horarios de los chats de WhatsApp, exactamente, que mientras intentaba chequear la información y pedir los permisos para contarlo al aire, Flor ya lo contaba al aire por la indicación de la otra productora que es Maggie".

De esta manera, la emisora decidió mantener en el equipo a Pehuén y despedir definitivamente a Maggie, la productora que habilitó que Flor Peña lanzara la fake news.

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