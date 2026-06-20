La mamá de Gaspi se emocionó por el homenaje en el Obelisco: “Se fue envuelto en amor”

En medio del homenaje en el Obelisco para recordar a Gaspar, "Gaspi" Prim Díaz , su madre Michele se mostró conmovida por las muestras de cariño de los seguidores del creador de contenido y aseguró que su hijo "se fue envuelto en amor". El youtuber murió hace una semana en un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

Entre lágrimas, la mujer destacó el cariño que recibió su hijo y valoró la presencia de los jóvenes que se acercaron para recordarlo. “El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia”, expresó. En ese sentido, sostuvo que Gaspar logró transmitir perseverancia y una conexión especial con quienes seguían su trabajo.

Consultada sobre cómo le gustaría que sea recordado, Michele afirmó que el reconocimiento recibido la sorprendió como madre. “Que lo recuerden, eso ya es un montón”, señaló.

La mujer también reflexionó sobre los últimos momentos de vida de Gaspi. “Se fue con sus amigos y con un ídolo que él tenía, que era Oliver Tree. Envuelto en amor, en deseo y en pasión por lo que hacía”, manifestó.

Cómo atraviesa el duelo

Respecto al difícil momento que vive tras la pérdida, Michele aseguró que se siente en paz con el camino que eligió su hijo. “Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila”, indicó. Según explicó, una de las mayores satisfacciones como madre fue verlo dedicarse a aquello que realmente amaba. “Hizo siempre lo que quiso”, resumió.

Por último, evitó profundizar sobre las circunstancias del accidente ocurrido en Brasil. “No sé ni cómo fue, ni me importa”, afirmó. En el cierre, compartió una reflexión cargada de emoción. “Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio. Quiero creer que había aprendido todo lo que tenía que aprender y que ahora nos mira desde el cielo y nos cuida”, concluyó.

Con información de TN.