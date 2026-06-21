Wanda Nara convenció a Maxi López de vivir en Argentina junto a Daniela Christiansson

Maxi López confirmó su regreso definitivo al país luego de dos décadas en Europa.

Para llevar adelante este rotundo cambio de rumbo, el exjugador contó con el apoyo incondicional de su pareja desde hace doce años, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien comparte la crianza de sus hijos Elle y Lando.

La mudanza masiva desde Europa estuvo motivada por una sorpresiva petición de la madre de sus tres hijos mayores. “Solange (Wanda Nara) me dijo en septiembre del año pasado: ‘Necesito que vengas y me des una mano con los chicos, que me ayudes a organizarlos’”, reveló Maxi López a Hola!

“Hablé con Dani y le dije: ‘Creo que es momento de vivir allá, los chicos están en la adolescencia y tengo que acompañarlos’”, agregó.

Por su parte, Daniela Christiansson demostró una enorme solidez y empatía al momento de acompañar el sueño de su compañero de vida. “Lo que pasa es que somos familia, ¿no? Donde voy yo, viene él y viceversa: en esta estamos juntos”, aseguró la modelo europea con total convencimiento.

“Como dice Maxi, tenemos una dinámica de mudanzas muy aceitada. Si bien no fue una decisión fácil, en el fondo yo sabía que esto era lo que había que hacer, ya era tiempo de que Maxi cumpliera también su sueño de volver acá”, concluyó Daniela.

LA NUEVA VIDA EN ARGENTINA DE MAXI LÓPEZ

La vida cotidiana en Buenos Aires modificó drásticamente las prioridades de la pareja, enfocada en consolidar una estructura armoniosa para la familia ensamblada. Para facilitar el movimiento de los adolescentes Valentino, Constantino y Benedicto, el exjugador tomó la determinación de alquilar una propiedad a escasos metros de la vivienda de su exesposa.

“Alquilé una casa cerca de donde está viviendo mi ex así los chicos pueden moverse con más autonomía. Hoy ellos están conmigo, pero si de repente surge un plan con la madre, obviamente se van con ella. Un día están en la casa de la mamá, otro día están en casa… Todo fluye con naturalidad”, detalló López sobre el régimen de visitas actual.

Ciudad Magazine