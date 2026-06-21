Florencia Peña se diferenció de Nicolás Occhiato: “Yo defiendo a mis amigos a muerte”

Las decisiones de Nicolás Occhiato como dueño de Luzu luego de que Florencia Peña anunciara por error que había muerto el papá de Lionel Messi calaron hondo en la actriz, quien tras 24 horas de calvario reveló en Intrusos (América TV) cómo fue su charla en caliente con el empresario.

“Voy a decir lo que lo que puedo decir. Que quede claro esto. Hay cosas que no voy a contar”, blanqueó misteriosa de movida para luego protestar: “Me pusieron en un paredón”.

Entonces, Adrián Pallares fue al hueso al indagar si se sintió acompañada por Occhiato. “No, no... Yo sentí que él necesitaba hacer lo suyo y yo necesitaba hacer lo mío y pudimos encontrar un medio en eso. Tomarnos un respiro ver un poco de qué iba la cosa...”.

Y cuando el conductor de Intrusos remarcó que Nico “no la cubrió” y lanzó la frase “muerto el perro, se acabó la rabia” al referirse a los despidos, Flor respondió sin rodeos: “Obvio, a ver, somos personalidades distintas”.

“Yo creo que él también está aprendiendo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero es el dueño del canal y podemos tener nuestras diferencias. Yo banco lo que él creó, pero también soy una persona con un corazón con posibilidades de cometer un error”, continuó.

“Si no tuvo empatía se lo tienen que preguntar a él. Yo defiendo a mis amigos a muerte, yo pongo el cuerpo por la gente que quiero. Yo hubiera hecho otra cosa, pero eso no significa que está bien lo que hago yo y lo que él hace está mal. Es su personalidad”.

Qué dijo Flor Peña sobre sus productores despedidos

“Yo hablé hasta con mi productora, que la banco a muerte, porque ella también cometió un error, que es humano. Estoy hablando con mis productores, nosotros tenemos una relación muy linda. Ellos están muy tristes por lo que pasó, la situación no fue fácil para nadie”.

“Les juro por mi vida que lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran. Pero no me dieron bola”.

“Yo abrazo mucho a mi gente. Pero bueno, esa soy yo. Yo banco y defiendo. Obviamente, nadie va a defenderme del error que yo cometí”.

“Yo creo que ahora vamos todos a respirar. Yo también fui como un poco impulsiva de decir ‘doy un paso al costado, respiremos’. Fue algo que yo les dije mucho en las charlas que tuvimos ayer”, cerró Florencia Peña picante con Nicolás Occhiato.

Ciudad Magazine