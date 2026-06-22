Crece la preocupación por Dalila luego de suspender un recital de forma repentina





La salud de Dalila volvió a convertirse en tema de preocupación entre sus fanáticos luego de que se confirmara la cancelación de uno de los shows que tenía previstos para este sábado 20 de junio. La artista tropical debía presentarse en el Club Centenario de Pergamino, pero a último momento su equipo informó que no podría concretar esa actuación.

Según explicaron desde su entorno, la decisión estuvo relacionada con una cuestión física que le impedía afrontar dos compromisos artísticos en la misma jornada. La noticia generó inquietud entre sus seguidores, especialmente por los antecedentes recientes vinculados a su estado de salud.

La comunicación fue difundida a través de la cuenta de Instagram dalilareels, donde señalaron: “Queremos comunicarles que por una cuestión de salud, Dalila hoy no se encuentra al 100% para realizar dos shows en una misma noche”.

Más adelante, el mensaje agregó: “Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar y sobre todo para que cuando nos volvamos a ver puedan disfrutar del espectáculo que realmente se merecen. Lamentamos profundamente esta situación y agradecemos de verdad la comprensión y el cariño de siempre”.





Desde la organización también aclararon que la cantante sí pudo cumplir con el recital que tenía pautado en San Nicolás durante esa misma noche.

La preocupación de los fans se relaciona además con lo ocurrido meses atrás. En febrero, Dalila atravesó un episodio que generó gran repercusión luego de sufrir una descompensación durante una presentación en Avellaneda, Santa Fe. En aquel momento, el periodista Fede Flowers informó a través de su cuenta de X: “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días”.

Tras ese incidente, la artista debió suspender el espectáculo que iba a brindar en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán el 27 de febrero. Finalmente, esa fecha pudo realizarse el 6 de marzo tras ser reprogramada.

Mientras tanto, sus seguidores continúan expresándole apoyo y buenos deseos, a la espera de que pueda recuperarse por completo y retomar sus actividades con normalidad.

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