Sofi Martínez: les enseñó a bailar "cumbia villera" a extranjeros

Mientras continúa con la cobertura del Mundial 2026, la periodista deportiva Sofi Martínez protagonizó un divertido momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Lejos de las canchas y las conferencias de prensa, la comunicadora mostró su lado más distendido al enseñarles a bailar cumbia a un grupo de fanáticos extranjeros.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en distintas plataformas y cosechó miles de reproducciones. Allí se puede ver a Sofi interactuando con varios hinchas que aceptaron el desafío de aprender algunos pasos de baile típicos de Argentina.

Al comienzo del clip, la periodista se presenta ante los presentes: "Hi, my name is Sofia Martinez. I'm from Argentina. I'm a sport journalist".

Acto seguido, alguien le propone una misión muy especial: "Teach them how to dance Cumbia Vichera". Sin dudarlo, Sofi responde con entusiasmo: "Yeah, let's go!".

A partir de ese momento, la cronista toma la iniciativa y comienza a marcar el ritmo para que los extranjeros intenten seguir los pasos. Entre risas, movimientos improvisados y mucho entusiasmo, el grupo se sumó a la experiencia, generando una escena que reflejó el clima festivo que se vive alrededor del torneo.

El video no tardó en viralizarse y recibió una gran cantidad de comentarios celebrando la espontaneidad de Sofi Martínez y su manera de acercar la cultura argentina a los fanáticos de distintas partes del mundo. En plena cobertura mundialista, la periodista volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas por el público.





La repercusión en redes



La publicación no tardó en hacerse viral y recibió cientos de comentarios de seguidores que celebraron tanto el carisma de Sofi Martínez como la química que mostró con los mellizos estadounidenses. Entre los mensajes más destacados se leyeron elogios como “Te estás luciendo como periodista, Sofía, felicitaciones”, “Sofi, sos la 1” y “Te amoooo mal Sofi”, mientras que otros usuarios destacaron el alcance del fenómeno con frases como “A nada de dominar el mundo” y “El crossover más esperado por toda Latinoamérica unida”.

El humor también tuvo un lugar central en la conversación. Varios seguidores bromearon sobre la influencia de la cultura argentina y sugirieron que los jóvenes conocieran géneros musicales populares del país. “Enséñales cuarteto” y “¿Y la cumbia villera cuándo empieza?” fueron algunos de los comentarios que más repercusión tuvieron.

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