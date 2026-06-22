



El mundo del espectáculo y la lucha libre argentina atraviesan un profundo dolor tras conocerse la muerte de Pablo Más Albert, reconocido por el público como el Teniente Steve Murphy en el histórico programa 100% Lucha. El artista falleció este sábado 21 de junio de 2026 a los 57 años, dejando una fuerte conmoción entre fanáticos y colegas.

La noticia fue dada a conocer por su amigo y compañero de ring, Vicente Viloni, quien utilizó sus redes sociales para expresar el impacto de la pérdida. Con un mensaje cargado de emoción, escribió: “Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida”.

El luchador también le dedicó unas palabras de despedida que rápidamente se viralizaron entre seguidores del ciclo y de la disciplina. En ese mismo post, agregó: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre”.

Nacido el 18 de febrero de 1969, Más Albert dejó una huella marcada dentro del programa que lo catapultó a la popularidad. Aunque no se confirmó oficialmente la causa de su fallecimiento, en el entorno de sus seguidores se mencionaba que atravesaba problemas de salud en el último tiempo.

Murió un conocido integrante de "100% Lucha"



Murió un conocido integrante de "100% Lucha"

Su personaje, el Teniente Murphy, debutó en 2006 en la primera emisión de 100% Lucha. La ficción lo presentaba como un militar estadounidense desertor de Utah, que debía lograr el campeonato para poder regresar a su país. Si bien ese objetivo no se concretó dentro de la historia, en 2007 alcanzó un logro destacado al consagrarse campeón de un torneo relámpago de duplas junto a McFloyd.

Con el paso del tiempo, Murphy se convirtió en una de las figuras más recordadas del ciclo televisivo que estuvo al aire hasta 2010. Hoy, su partida genera una ola de mensajes de despedida y mantiene vivo el recuerdo de un personaje que marcó a toda una generación de espectadores.

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