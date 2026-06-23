Shakira se rindió ante Lionel Messi tras otra histórica actuación: "Muy orgullosa de ti"





Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial. En la segunda presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el rosarino fue determinante con dos goles frente a Austria, un resultado que aseguró la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni a la siguiente instancia del certamen.

Como suele ocurrir cada vez que el capitán argentino ofrece una actuación sobresaliente, las repercusiones trascendieron el ámbito deportivo y llegaron desde distintos sectores del espectáculo. Entre las personalidades que siguieron de cerca el partido estuvo Shakira. La reconocida cantante colombiana asistió al estadio en Dallas junto a integrantes de su familia y fue captada en varias oportunidades por las cámaras de la transmisión oficial.

Su presencia no pasó desapercibida para los fanáticos, que reaccionaron con entusiasmo cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes del escenario donde se disputó el encuentro. Tras el triunfo argentino, la artista decidió expresar públicamente su admiración por el capitán de la Scaloneta, que estuvo implacable y no para de romper récords.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde destacó tanto el rendimiento deportivo del futbolista como su impacto fuera de las canchas. El mensaje rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas y generó miles de reacciones entre seguidores de ambos. "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!!", escribió Shakira en el inicio de su publicación.





La frase reflejó el reconocimiento de la cantante hacia la trayectoria del delantero argentino y su influencia a nivel internacional, especialmente dentro de la comunidad latinoamericana. La artista complementó su mensaje con otra reflexión cargada de elogios: "Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", agregó.

Las palabras fueron celebradas por usuarios de distintas partes del mundo, quienes destacaron el gesto de la colombiana y la admiración que mostró hacia el capitán albiceleste. Mientras tanto, la "Pulga" continúa ampliando su legado en el fútbol mundial. Gracias a los dos tantos convertidos frente a Austria, el atacante alcanzó una nueva marca histórica al transformarse en el máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo, superando el registro que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

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