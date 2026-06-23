"Perdono a Flor Peña": el insólito cruce entre Ramiro Marra y Luzu TV en Dallas

Tras la victoria de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, el integrante de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, fue abordado por un cronista de Luzu TV en las calles de Dallas y dejó una curiosa promesa.

Tras la polémica por la noticia falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi, el exdirigente libertario fue muy duro con Flor Peña a la que prometió "no perdonar" por lo ocurrido.

Pero el gran triunfo de la Selección Argentina ante Austria, que le dio el pase a los 16avos de final, parece haberlo hecho reflexionar y, durante un breve y curioso cruce con el notero de Luzu TV en las inmediaciones del estadio, Marra realizó una fuerte promesa.

"Si salimos campeones, perdono a Florencia Peña", expresó ante las cámaras del canal de streaming y ante su celular, dado que en ese momento se encontraba transmitiendo en vivo.

Ante esa respuesta, el cronista se alejó rápidamente y exclamó: "No, ¿pero de qué habla? No entendí, no entendí".





"No todos tenemos pendrive": el escándalo de Manuel Adorni llegó al Mundial 2026 y se vio en C5N



Las coberturas en vivo desde las inmediaciones de los estadios del Mundial 2026 siempre regalan perlitas inolvidables en la televisión. Esta vez, el protagonista indiscutido del blooper fue el cronista de C5N, Diego Costa, quien fue sorprendido por un comentario sobre Manuel Adorni en la previa del partido.

Mientras el periodista caminaba hacia los ingresos del AT&T Stadium en Dallas para mostrar el clima y la llegada de "La Scaloneta", decidió frenar a saludar a un fanático que llevaba un gorrito piluso negro y la camiseta de la Selección. Lo que parecía ser una interacción normal de color mundialista, terminó en un momento de pura confusión que desató risas y asombro en las redes sociales.

El saludo inicial parecía seguir el libreto habitual. El hincha tomó el micrófono con entusiasmo y comenzó con el clásico "saludo a toda la gente de Argentina". Inmediatamente después, el fanático lanzó un reclamo que nadie vio venir: exclamó con firmeza "¡Que bajen los precios, no todos tenemos pendrive!".

Diego Costa atinó a decir "Bien ahí... ahí está el maestro que saludaba". Las transmisiones en vivo tienen esta magia, y el color de los hinchas argentinos siempre se las ingenia para dejar momentos televisivos absurdos y muy divertidos en medio de la tensión por la Copa del Mundo.

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