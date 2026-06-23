Quién dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la última gala de eliminación

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió otra noche de puras emociones y definición al límite. En la 18° gala de eliminación, emitida este lunes 22 de junio de 2026, el público dictaminó que Titi Tcherkaski debía abandonar la competencia más famosa del país tras quedar en el último mano a mano definitivo.

Esta semana la placa contó con la particularidad del voto negativo, una modalidad activa desde el pasado jueves que obligó a los fanáticos a votar específicamente a quién querían ver fuera del juego.

Antes de la gala decisiva, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia ya habían logrado salir de peligro gracias al apoyo de la gente.





Los porcentajes de la salvación y el versus final en Gran Hermano



En el inicio de la velada conducida por Santiago del Moro, se dio a conocer al primer salvado de la noche: Manuel Ibero logró zafar de manera categórica al recibir apenas el 0,3% de los votos en contra, consolidándose como uno de los participantes con mayor apoyo del afuera.

Con el correr del programa, la tensión fue en aumento y el escribano volvió a ingresar para otorgar los siguientes resultados. Steffany “Campanita” Pereira fue la segunda salvada con el 0,4% de los votos; mientras que Cinzia Francischiello salió de placa inmediatamente después con el 1,2%.

De esta manera, el escenario quedó completamente listo para el esperado e inevitable versus entre Solange Abraham y Titi.

El anuncio de Santiago del Moro y una despedida picante



Faltando pocos minutos para el cierre del programa, exactamente a las 23:25, Santiago del Moro ingresó a la casa a través de la pantalla principal para revelar el veredicto final, comunicando que Titi era la eliminada de la semana 17 de Gran Hermano.

Aunque la salida de la tiktoker se dio en un clima de absoluta tranquilidad y sin polémicas directas dentro del estudio, la jugadora aprovechó sus últimos instantes para dejar en claro su postura sobre el resto de la casa.

Al despedirse, Titi expresó su deseo de que Manu, Yipio y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, marcando una contundente diferencia con otros participantes quienes, según sus propias palabras, “dejan mucho que desear”.

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