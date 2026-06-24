Andrea del Boca contó sus planes tras Gran Hermano y su decisión generó críticas en redes

Andrea del Boca volvió a generar repercusiones dentro y fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de que se viralizara un breve intercambio con Manuel que alimentó rumores sobre sus proyectos una vez finalizada la competencia.

Mientras compartían un momento en la cocina, el participante le hizo un pedido particular: “En una de esas conseguime un secundario”. Lejos de esquivar la propuesta, la actriz respondió: “No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical. Ya tengo la pareja y todo”.





La charla continuó por algunos segundos más y dejó una frase que llamó especialmente la atención de los espectadores. “Pensar que por entrar acá...”, alcanzó a decir Andrea del Boca antes de que la producción decidiera cortar la transmisión.





El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y reavivó una versión que había circulado semanas atrás sobre un supuesto proyecto audiovisual protagonizado por Manuel una vez terminado el reality.

Cómo surgieron los rumores de la novela vertical de Andrea del Boca



La teoría había sido mencionada a principios de junio por Alejandro Castelo en el streaming Ya fue todo (Jotax), donde leyó al aire un mensaje con información sobre una presunta producción encabezada por la actriz.

“¿Sabías que Andrea Del Boca arregló con Borrillo, productor ejecutivo de Telefe, que ella llega a la final y que cuando termine Gran Hermano y Manuel sea el ganador (porque ya está decidido que el que gana es él, pase lo que pase), comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya está en preproducción. ¿Sabías que Andrea lo quiere de protagonista a Manuel?”, leyó el periodista.

Tras la repercusión que tomó aquella versión, Santiago del Moro salió rápidamente a desmentirla. “Esto es mentira además de un delirio”, aseguró.

El conductor también explicó por qué decidió responder públicamente al rumor. “Y solamente lo aclaro porque puede perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no puede defenderse”, sostuvo en aquel momento.

Ahora, luego de la viralización del video protagonizado por Andrea del Boca y Manuel, del Moro volvió a expresarse para intentar poner fin a las especulaciones.





“Lo que haga la participante cuando salga de la casa no tiene nada que ver con el programa. Lo que sí es imposible que ella pueda ‘arreglar’ el futuro de un jugador para llegar a la final", escribió en sus redes sociales.

Por último, cerró con un mensaje dirigido a los seguidores del reality: “Disfrutemos del juego que amamos. Y que gane el/la mejor”.

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