Carmen Barbieri fue hackeada y encendió las alarmas entre sus contactos

Carmen Barbieri quedó involucrada en una situación que se repite cada vez con más frecuencia: una estafa virtual. Según trascendió, delincuentes lograron acceder a su cuenta de WhatsApp y comenzaron a utilizar su identidad para intentar comunicarse con sus contactos.

Este tipo de engaños no suele tener como principal objetivo al dueño de la cuenta, sino a las personas que figuran en su agenda. Los estafadores suelen hacerse pasar por la víctima para pedir transferencias de dinero, ofrecer dólares a un precio llamativamente bajo o inventar situaciones urgentes para generar confianza.

Una de las personas que relató lo ocurrido fue Ángel de Brito, quien contó que recibió mensajes desde el número de Barbieri y rápidamente sospechó que algo no estaba bien, por lo que se puso en alerta.





La conversación que encendió las sospechas de hackeo a Carmen Barbieri



El conductor explicó que suele hablar con Carmen, aunque nunca por cuestiones económicas, por lo que el pedido que recibió le resultó extraño. Al mostrar parte del intercambio, reveló la respuesta que le dio al supuesto mensaje de la actriz: “Uh, te hackearon”.

Según contó De Brito, del otro lado intentaron continuar la conversación como si nada hubiera pasado. Ante la sospecha, el periodista pidió una llamada para comprobar si realmente era ella, pero esa comunicación nunca ocurrió.

La situación terminó confirmando sus dudas y sirvió como advertencia para quienes puedan recibir mensajes similares desde el contacto de Carmen Barbieri, sumado a que ella decidió hacerlo público en sus redes sociales y diferentes personas del medio replicaron el mensaje para que todos estén enterados de lo que estaba sucediendo.

Por este motivo, se pidió extremar las precauciones y no confiar en pedidos inesperados de dinero, inversiones u ofertas que lleguen por WhatsApp, incluso si parecen provenir de alguien conocido.

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