La amiga de la joven señalada en el conflicto con la China Suárez dio su versión

La China Suárez volvió a quedar envuelta en una polémica luego de que trascendiera una versión sobre un supuesto incidente ocurrido durante una salida nocturna junto a Mauro Icardi en el boliche Tequila. El episodio, que comenzó a circular días atrás en programas de espectáculos, sumó ahora nuevos detalles y el testimonio de una persona cercana a la joven involucrada.

La situación había sido mencionada inicialmente por Carolina Molinari en LAM, donde se habló de un presunto episodio de celos que habría derivado en un enfrentamiento dentro del exclusivo sector VIP del local. Con el correr de las horas, trascendió que la mujer señalada en el hecho sería Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que trabaja en el reconocido boliche y que esa noche coincidió con la actriz y el futbolista.

Según relató Julieta Pereira, mejor amiga de la joven, todo comenzó después de una cena en Gardiner. Más tarde, ambas se trasladaron junto a otras amigas a Tequila, donde fueron invitadas a compartir el espacio VIP en el que se encontraban Icardi, Suárez y varios integrantes de su entorno.

De acuerdo con esta versión, durante gran parte de la noche el delantero habría buscado acercarse a Ekaterina mediante miradas y conversaciones. Incluso, las amigas de la modelo habrían notado esa actitud cada vez que ella se alejaba de su grupo para ir a buscar un trago o tomarse fotografías.

El momento más delicado se habría producido cerca de las 4 de la madrugada, cuando el sector VIP dejó de ser exclusivo y se habilitó el ingreso del resto de los asistentes. En ese contexto, siempre según el relato difundido, Icardi habría intentado besar a la modelo, situación que habría desencadenado una reacción inmediata de la China Suárez y un posterior cruce entre ambas mujeres.

Tras lo ocurrido, Ekaterina y sus amigas optaron por retirarse del lugar para evitar que la situación pasara a mayores. Por su parte, la actriz y el futbolista continuaron en el boliche hasta las primeras horas de la mañana. Según trascendió desde el entorno de la modelo, no existe intención de avanzar con acciones judiciales.

La palabra de la amiga de Ekaterina Ojeda

En diálogo con PrimiciasYa, Julieta Pereira reconstruyó cómo se desarrolló la noche y aseguró que el conflicto comenzó varias horas antes del supuesto incidente.

"Ella trabaja en Tequila. Fuimos antes a cenar a Gardiner y después un rato a bailar. Nos invitan al VIP privado y estaba la mesa de Icardi con varios de sus amigos y estaba 'La China'. Nosotras la vimos después porque desde que subimos él la miraba y le hacía caritas. Cuestión que se le tiró toda la noche cuando 'La China' se iba a armar un trago o a sacarse fotos", sostuvo.

A su vez, explicó: "Después, tipo 4, cuando liberan el VIP para todos, Icardi le quiere robar un beso a Eka. 'La China' ve esto y ahí es donde la quiere sacar y la quiere cazar del pelo".

"Apenas pasa eso agarramos y salimos a la entrada. Uno de los socios nos dijo que estaba todo bien, así que la acompañé a cobrar y nos fuimos", cerró la amiga de Ekaterina.

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