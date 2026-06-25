Tensión total en Gran Hermano: Yanina Zilli estalló contra Manuel y le gritó





La convivencia volvió a quedar en el centro de la escena en Gran Hermano Generación Dorada. Esta vez, una discusión relacionada con el aire acondicionado derivó en un fuerte enfrentamiento entre Yanina Zilli y Manuel Ibero, generando un momento de máxima tensión dentro de la casa.

Todo comenzó cuando Yanina manifestó su malestar por la temperatura elegida por algunos de sus compañeros. Molesta por la situación, decidió intervenir directamente sobre el aparato y expresó su enojo delante de todos: "Lo estoy bajando, para un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22. La casa es de todos, dejame de joder".

La queja rápidamente se transformó en una discusión más amplia sobre las reglas de convivencia. Según planteó la participante, el problema no era nuevo y se venía repitiendo desde hacía varios meses. En ese contexto, apuntó contra Manuel Ibero y aseguró que en otras oportunidades había modificado la temperatura sin consultar al resto de los integrantes.

"Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día", lanzó Yanina mientras apagaba el equipo.

Ante las acusaciones, Manuel intentó defenderse y negó haber sido responsable de la situación. "No fui yo y nunca te grité", respondió, buscando bajar el nivel de conflicto. Sin embargo, la explicación no logró calmar a Yanina, que redobló la apuesta y dejó en evidencia el desgaste acumulado por la convivencia diaria.

"Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés", retrucó la participante, visiblemente enojada.

En medio de la discusión también intervino Andrea del Boca, quien respaldó el reclamo y recordó un episodio reciente relacionado con la temperatura del ambiente. "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19", señaló.





Mientras la discusión avanzaba, algunos jugadores observaron la escena con sorpresa. Manuel continuó con sus tareas domésticas lavando los platos, mientras que Yipio siguió el intercambio desde la habitación con una actitud mucho más relajada.

Lo que parecía una simple diferencia de opiniones sobre el uso del aire acondicionado terminó revelando tensiones que venían acumulándose desde hace tiempo. Una vez más, un detalle cotidiano terminó desencadenando uno de los cruces más fuertes de las últimas horas dentro de la casa.

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