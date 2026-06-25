Camila Cabello y Taylor Swift fueron vistas juntas alentando a Brasil

Camila Cabello y Taylor Swift se convirtieron en protagonistas inesperadas del Mundial 2026 luego de ser vistas juntas en las tribunas alentando a la selección de Brasil ante Escocia.

Las artistas fueron captadas mientras seguían atentamente las alternativas del encuentro y compartían una conversación en uno de los palcos del estadio. Vestidas cada una con su estilo bien marcado pero con prendas y accesorios vinculados a la Canarinha, llamaron la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en a través de la red social X, Instagram y otras plataformas, donde miles de fanáticos reaccionaron al encuentro entre dos de las figuras más importantes de la música internacional.

Para Camila Cabello no se trata de una novedad. La intérprete de “Havana” ha demostrado en varias oportunidades que una des sus pasiones está puesta en el fútbol y los grandes eventos deportivos. En esta ocasión volvió a mostrar su apoyo a Brasil durante el certamen que se disputa en Estados Unidos.

La presencia de Taylor Swift, en tanto, sorprendió a muchos usuarios y alcanzó para que su nombre se transformara en una de las tendencias de la noche en @porqueTtarg más conocida como #Tendencias en Argentina. Las fotografías de ambas observando el partido y compartiendo un momento juntas no tardaron en multiplicarse, convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la jornada mundialista.

La combinación de dos estrellas globales de la música y la pasión por el fútbol volvió a demostrar el alcance internacional del Mundial, que esta vez encontró a Cabello y Swift alentando desde las tribunas.

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