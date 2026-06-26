Sabrina Carpenter fue captada en las tribunas del Mundial 2026 y las imágenes se volvieron

Sabrina Carpenter volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, aunque esta vez no fue por su música ni por alguno de sus shows. La artista fue vista en las tribunas durante el encuentro entre Ecuador y Alemania en el Mundial 2026 y las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los usuarios.

Las fotografías que circularon a través de la red social "X" muestran a la intérprete disfrutando del partido desde uno de los sectores preferenciales del estadio. En una de las postales se la observa siguiendo atentamente las acciones del encuentro, mientras que en otra aparece utilizando unos binoculares para observar mejor lo que sucedía en el campo de juego.

A partir de la difusión de las imágenes, miles de usuarios comentaron la publicación y destacaron la presencia de la cantante en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En pocas horas, el posteo acumuló miles de interacciones y se viralizó en distintas plataformas.

La participación estelar de Carpenter en las tribunas del Mundial volvió a demostrar el interés que despiertan sus movimientos públicos, incluso cuando se trata de una salida vinculada al deporte y lejos de los escenarios.

Camila Cabello y Taylor Swift fueron vistas juntas alentando a Brasil y revolucionaron las redes



Las cantantes aparecieron en las tribunas siguiendo de cerca a la Canarinha ante Escocia. Las imágenes se viralizaron y generaron repercusión.





Camila Cabello y Taylor Swift se convirtieron en protagonistas inesperadas del Mundial 2026 luego de ser vistas juntas en las tribunas alentando a la selección de Brasil ante Escocia.

Las artistas fueron captadas mientras seguían atentamente las alternativas del encuentro y compartían una conversación en uno de los palcos del estadio. Vestidas cada una con su estilo bien marcado pero con prendas y accesorios vinculados a la Canarinha, llamaron la atención de los presentes y de los usuarios en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en a través de la red social X, Instagram y otras plataformas, donde miles de fanáticos reaccionaron al encuentro entre dos de las figuras más importantes de la música internacional.

Para Camila Cabello no se trata de una novedad. La intérprete de “Havana” ha demostrado en varias oportunidades que una des sus pasiones está puesta en el fútbol y los grandes eventos deportivos. En esta ocasión volvió a mostrar su apoyo a Brasil durante el certamen que se disputa en Estados Unidos.

La presencia de Taylor Swift, en tanto, sorprendió a muchos usuarios y alcanzó para que su nombre se transformara en una de las tendencias de la noche en @porqueTtarg más conocida como #Tendencias en Argentina. Las fotografías de ambas observando el partido y compartiendo un momento juntas no tardaron en multiplicarse, convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la jornada mundialista.

La combinación de dos estrellas globales de la música y la pasión por el fútbol volvió a demostrar el alcance internacional del Mundial, que esta vez encontró a Cabello y Swift alentando desde las tribunas.

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