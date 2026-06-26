La familia de Cinzia Francischiello de Gran Hermano difundió un comunicado





La familia de Cinzia Francischiello, participante de Gran Hermano Generación Dorada, difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por la tragedia que atraviesa Venezuela tras el fuerte terremoto registrado en las últimas horas, y pidió que la asistencia a los damnificados llegue con urgencia.

Qué dijo la familia de Cinzia Francischiello tras el terremoto en Venezuela



En medio del impacto internacional que generó el sismo, las autoridades venezolanas informaron un primer balance de 164 fallecidos y más de 971 heridos, cifras que no incluyen aún a las víctimas del estado de La Guaira, la zona más afectada. Ante este escenario, se decretó el estado de emergencia nacional y se declaró a La Guaira como “zona de desastre”.

El primer movimiento telúrico, de magnitud 7,2, se registró a las 18:04 (22:04 GMT), con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Minutos después, un segundo sismo aún más fuerte, de magnitud 7,5, sacudió la región y quedó registrado como el más intenso en Venezuela desde 1900.

En este contexto, la familia de la participante de origen venezolano compartió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las personas afectadas por el desastre natural.

“En nombre de la familia de Cinzia, queremos expresarles nuestro apoyo y toda la solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela”, señalaron.

Además, enviaron un mensaje de contención para quienes atravesaron pérdidas y situaciones de angustia: “Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, daños o momentos de angustia”.

También remarcaron la necesidad de asistencia inmediata para las zonas afectadas y dejaron un mensaje de esperanza: “Deseamos de corazón que encuentren la fuerza para salir adelante y que la ayuda llegue rápidamente a quienes lo necesitan”.

Para finalizar, expresaron su acompañamiento al pueblo venezolano en este difícil momento: “Mucha fuerza y fe para el pueblo venezolano. Los acompañamos en este momento difícil”.





El mensaje se viralizó en medio de la conmoción global por el terremoto, que generó múltiples expresiones de solidaridad de figuras públicas y distintos sectores sociales.

minutouno.com