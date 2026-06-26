Dolor en "100% Lucha": murió el segundo integrante del programa en menos de una semana

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa horas de profunda tristeza. En las últimas horas se conoció la muerte de Sergio Carelli, quien alcanzó gran popularidad por interpretar a Gorutta Jones en el exitoso ciclo televisivo 100% Lucha.

La noticia fue difundida por el periodista Fefe Bongiorno a través de sus redes sociales. “Falleció Sergio Carelli, mejor conocido por su personaje de Gorutta Jones en ‘100% Lucha’”, escribió en su cuenta de X.

En la misma publicación, el comunicador recordó otra reciente pérdida para quienes formaron parte del programa. “Hace 4 días había fallecido también su ex compañero Pablo Más Albert, el Teniente Murphy”, señaló.





La noticia generó una inmediata repercusión entre los seguidores del histórico ciclo, que recordaron al luchador y le dedicaron mensajes de despedida en las redes sociales, donde destacaron su trayectoria y el cariño que supo ganarse entre el público.

En medio de la conmoción por el fallecimiento, una fanática compartió una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. A través de una publicación en redes sociales, difundió un pedido de ayuda en el que se informó que la familia de Carelli se encuentra recaudando donaciones para poder afrontar los costos del funeral.

“En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio”, expresa el mensaje difundido junto a una imagen de despedida del recordado Gorutta Jones.

La campaña invita a quienes deseen colaborar a realizar un aporte económico o ayudar compartiendo la información. Mientras tanto, los fanáticos continúan expresando su dolor por la partida de uno de los personajes más emblemáticos que dejó 100% Lucha en la televisión argentina.





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