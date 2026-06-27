El hijo de Ernestina Pais se despidió de su madre en redes sociales

La muerte de Ernestina Pais provocó una profunda tristeza en el ambiente artístico y televisivo. En medio de los mensajes de afecto de colegas, amigos y figuras del espectáculo, una de las despedidas que más repercusión generó fue la de Benicio, el hijo de la conductora.

Lejos de la exposición mediática y con un perfil extremadamente reservado, el joven decidió expresar su dolor a través de las redes sociales con una publicación tan austera como significativa.

Mediante una historia de Instagram, Benicio compartió una fotografía junto a su madre en la que ambos aparecen sonrientes y abrazados. La postal estuvo acompañada únicamente por un emoji de corazón, un gesto que sintetizó el afecto y la tristeza por la pérdida.

La publicación rápidamente se multiplicó entre usuarios y medios de comunicación, que destacaron el bajo perfil que el hijo de Ernestina mantuvo a lo largo de los años y la estrecha relación que tenía con la conductora.

En diversas entrevistas, Pais se había referido al vínculo con su hijo y había contado que él prefería mantenerse al margen de la notoriedad pública. Incluso, en una ocasión señaló que no le resultaba cómodo ser mencionado en los medios.

La periodista también manifestaba frecuentemente la admiración que sentía por Benicio. En una de sus reflexiones más recordadas sobre la maternidad, llegó a describirlo como "la bondad" y sostuvo que era "el ser más lindo que pudieras conocer", palabras que volvieron a cobrar fuerza tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El mensaje del joven se sumó a las numerosas muestras de afecto que surgieron durante las últimas horas. Compañeros de trabajo, artistas y personalidades del medio evocaron a Ernestina Pais, resaltando tanto su extensa carrera en radio y televisión como su calidad humana.

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