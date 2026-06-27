Benjamín Vicuña se enojó cuando le preguntaron por el rol de Icardi en la vida de su hijos

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el foco de la atención mediática en el marco del Wandagate, luego de una contundente respuesta al ser consultado sobre el supuesto rol de Mauro Icardi en la vida de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez.

En relación a cómo vive la situación judicial, el actor chileno buscó llevar calma y aseguró que todo transcurre con normalidad: "De verdad está todo súper tranquilo. Estamos con los chicos como corresponde“, señaló.

Sin embargo, el tramo más tenso de la entrevista se produjo cuando el periodista hizo referencia a las declaraciones de Ana Rosenfeld en LAM, donde la abogada deslizó que Icardi también se haría cargo de los hijos de la China. Sin rodeos, Vicuña respondió con visible molestia:"Es una ridiculez muy grande“. Consultado nuevamente por el origen de esas versiones, el actor evitó entrar en polémicas y prefirió cerrar el tema sin ahondar: "La verdad es que no sé, no tengo ni idea“, concluyó.

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