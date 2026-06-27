Cómo reaccionó Marley al ser consultado por el escándalo entre Florencia Peña y Luzu

Marley se encuentra en Estados Unidos, donde está cubriendo el Mundial 2026, y decidió restarle dramatismo a la polémica que se generó tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV, en medio del escándalo por la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi.

En una charla con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor se mostró relajado frente a la situación y evitó profundizar en el conflicto. “Estoy muy contento. Feliz con todo lo que está pasando. Lo estamos viviendo en familia, con mis hijos”, expresó antes de que le consultaran por el tema.

Al ser consultado directamente por la controversia, Marley fue contundente: “Todo tiene solución. Hacen demasiado barullo en la tele. Con Florencia tengo la mejor relación y con Nico también. Hay mucha exageración televisiva”.

Sin embargo, el tono del debate cambió cuando Marina Calabró aportó un dato al aire que matizó esa postura conciliadora. Según reveló, al preguntarle al conductor de qué lado estaba, si del de Flor o del de Nico Occhiato, Marley respondió: “Yo soy equidistante”.

En un programa radial, Marina Calabró y Guido Záffora analizaron la situación y pusieron el foco en la dinámica entre ambos. “Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea”, señalaron.

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