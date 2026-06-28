Nico Occhiato denunció que una periodista se metió a su casa sin permiso en Miami

Lo que comenzó como un día más de trabajo para Luzu TV en Miami, donde realizan la cobertura del Mundial 2026, terminó convirtiéndose en un escándalo. La tranquilidad de la casa que alquila Nico Occhiato para su equipo se vio alterada cuando una mujer apareció dentro de la propiedad sin autorización. La reacción fue inmediata: sorpresa, enojo y una fuerte pelea que se viralizó.

El hecho ocurrió cuando varios de los integrantes regresaban a la casa luego de cumplir con sus actividades. Según relató Occhiato, el momento más impactante se produjo cuando Momi Giardina bajó desde su habitación, después de descansar un rato, y se encontró con una desconocida en el living de la casa.

Según contó Nico, la mujer se presentó como periodista de un sitio de espectáculos y aseguró que había ingresado con la intención de conseguir una exclusiva con los integrantes de Nadie dice nada. Sin embargo, según el equipo de Luzu, nadie le había permitido el ingreso, dando a entender que esta persona invadió una propiedad privada a la fuerza.

El episodio derivó en una fuerte pelea. Mientras los de Luzu intentaban entender cómo había logrado atravesar el sistema de seguridad de la propiedad, la mujer comenzó a grabarlos con su teléfono celular. Eso descolocó a Occhiato -y con motivos-, que entendió que la supuesta periodista quería provocar una reacción furiosa de su parte para luego difundirla.

UNA MUJER INVADIÓ LA CASA DE NICO OCCHIATO EN MIAMI Y TODO TERMINÓ EN ESCÁNDALO

Las explicaciones sobre cómo había ingresado tampoco convencieron al equipo. Primero dijo que alguien le abrió la puerta tras tocar el timbre. Más tarde, cambió su versión y afirmó que el acceso estaba abierto. Ambas posibilidades se descartaron, porque la gente de Luzu explicó que la vivienda cuenta con portones y accesos protegidos mediante claves digitales.

Molesta, Flor Jazmín Peña, la novia de Nico, cuestionó la presencia de la mujer dentro de un espacio privado y el hecho de que hubiera logrado ingresar sin autorización. En medio de la discusión, la intrusa insistía con una frase: “¡Esa puerta tiene una clave y yo no me sé la clave, no pude haber entrado... me la abrieron!”.

Pero el conflicto no terminó allí. Según contó Occhiato, un hombre que esperaba a la mujer dentro de un vehículo estacionado en el exterior descendió del auto y comenzó a discutir con los integrantes del programa, elevando aún más el nivel de tensión.

Horas más tarde, Nico utilizó su cuenta de X para realizar un extenso descargo sobre lo ocurrido y expresar su indignación. “Esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta “periodista” de PRIMICIAS YA. Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros. Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos”, escribió.

Luego agregó que la situación se volvió todavía más incómoda con la intervención del hombre que acompañaba a la mujer. “Después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso. Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa. Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada”, concluyó.

El video del conflicto entre Occhiato y esta periodista que invadió propiedad privada no tardó en circular por las redes y despertó un fuerte debate. Definitivamente, Luzu pasó un momento de terror y lamentablemente se vio afectado por la invasión a su intimidad, en una casa que alquilaron para la estadía del equipo pero que ahora se vio vulnerada por una intrusa.

Con información de Paparazzi