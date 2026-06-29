Un gesto de Daniela Celis volvió a encender la polémica con Thiago Medina: qué pasó

La vida sentimental de Daniela Celis volvió a ocupar el centro de la escena luego de confirmarse el final de su relación con Nick Sicaro. Sin embargo, la ruptura no solo generó especulaciones sobre los motivos que llevaron al distanciamiento, entre ellos versiones de una presunta infidelidad, sino que también volvió a poner bajo la lupa el vínculo que mantiene con Thiago Medina, padre de sus hijas.

Un nuevo episodio compartido en redes sociales dejó al descubierto que las diferencias entre ambos siguen lejos de resolverse. En las últimas horas, Daniela publicó un video desde el interior de su casa donde mostró una decisión con un fuerte contenido simbólico. En las imágenes puede verse cómo retira del living el cuadro familiar en el que aparecía junto a Thiago Medina y las gemelas cuando eran recién nacidas.

La secuencia estuvo musicalizada con la canción “Te dejo ir”, interpretada por Almaviva, un detalle que rápidamente fue interpretado por sus seguidores como una señal vinculada a su presente personal y a los cambios que atraviesa tras su reciente separación. Una vez retirado el retrato familiar, la exparticipante de Gran Hermano colocó en el mismo lugar una fotografía suya correspondiente a la etapa en la que transitaba el embarazo de sus hijas.

El momento también mostró la curiosa reacción de las pequeñas, que observaron con atención la nueva imagen ubicada en la pared donde hasta ese momento se encontraba la fotografía compartida con su padre. La respuesta de Thiago no tardó en llegar.





Minutos después de que el video comenzara a circular, el ex Gran Hermano utilizó sus propias redes sociales para compartir una publicación que fue tomada como una clara referencia al accionar de Daniela. Sin mencionarla directamente, escribió: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”. La frase rápidamente se viralizó y alimentó las especulaciones sobre un nuevo enfrentamiento entre ambos.

No se trata de la primera vez que Daniela realiza un gesto de estas características. Durante una crisis anterior con Medina también había decidido quitar ese mismo cuadro de su vivienda y compartirlo públicamente con sus seguidores. En aquella oportunidad, el distanciamiento terminó resolviéndose y, tiempo después, el retrato volvió a ocupar su lugar original.





Por ese motivo, el nuevo cambio no pasó inadvertido y muchos usuarios interpretaron que, esta vez, la decisión podría representar un cierre definitivo de esa etapa. Aunque ninguno profundizó públicamente sobre el conflicto ni explicó el verdadero trasfondo de lo ocurrido, el intercambio volvió a poner de manifiesto que la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina continúa atravesada por diferencias que, en más de una oportunidad, terminan trasladándose al ámbito público.

minutouno.com